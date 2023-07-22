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В Ryanair припускають можливість відновлення авіасполучення з Україною до кінця 2023 року

20:02, 22 липня 2023
В Ryanair назвали умови запуску авіарейсів в Україну.
В Ryanair припускають можливість відновлення авіасполучення з Україною до кінця 2023 року
Джерело фото: Perito Burrito
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Ірландський лоукостер Ryanair припускає можливість відновлення деяких авіарейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору, – повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами О'Лірі, наразі розглядається два сценарії:

  • закінчення війни і відкриття повітряного простору в один чи два дні
  • авіакомпанія може запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року.

О'Лірі порівняв ситуацію в Україні з Ізраїлем, однак там попри періодичні ракетні обстріли продовжує працювати авіація.

«Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети», – сказав О'Лірі.

Також він додав, що наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну. Однак якщо Україні не вдасться переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії щодо безпечності виконання обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова, то відновити польоти компанія не зможе.

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