В КМДА вирішили скасувати закупівлю нагородних годинників

Однак скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників.

Зображення: freepik.com

Апарат Київської міської державної адміністрації не закуповуватиме нагородні годинники. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

У КМДА зазначили, що рішення відмінити цю закупівлю прийняли ще на початку липня, однак скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників.

«Ми мали придбати годинники ще на початку року. У процесі щодо процедури закупівлі надійшло кілька скарг від учасників торгів, які певний період розглядалися. За цей час керівництво міста прийняло рішення, що наразі така закупівля не є доцільною. І ми почали готувати документи для відміни закупівлі ще на початку липня. Але, щоб завершити скасування торгів, ми процедурно маємо дочекатися, аби Антимонопольний комітет розглянув скарги. Після їх розгляду ми зможемо завершити процедуру скасування торгів», – розповів Дмитро Загуменний.

Він додав, що гроші планують перенаправити на забезпечення сил безпеки та оборони. Це рішення буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.