У «Дії» тестують виплати за зруйноване житло на Київщині

Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна.

На порталі «Дія» почали тестувати подання заяви на отримання компенсації власникам зруйнованого майна на Київщині, – повідомляє пресслужба «Дії».

«Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію. Тестуємо послугу на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області», – йдеться у повідомленні.

Тестування доступне українцям, які:

досягли 18 років

мають верифікований РНОКПП

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно

мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.

Долучитися до тестування можна за посиланням.

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