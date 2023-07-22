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  1. В Україні

У «Дії» тестують виплати за зруйноване житло на Київщині

19:25, 22 липня 2023
Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна.
У «Дії» тестують виплати за зруйноване житло на Київщині
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На порталі «Дія» почали тестувати подання заяви на отримання компенсації  власникам зруйнованого майна на Київщині, – повідомляє пресслужба «Дії».

«Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію. Тестуємо послугу на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області», – йдеться у повідомленні.

Тестування доступне українцям, які:

  • досягли 18 років
  • мають верифікований РНОКПП
  • попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно
  • мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області
  • є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.

Долучитися до тестування можна за посиланням.

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