В «Дие» тестируют выплаты за разрушенное жилье в Киевской области

Программа «єВідновлення» расширяется на владельцев разрушенного имущества.

На портале «Дия» начали тестировать подачу заявления на получение компенсации владельцам разрушенного имущества в Киевской области, – сообщает пресс-служба «Дии».

«Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении «Дия» и получить компенсацию. Тестируем услугу в Киевской области, чтобы потом масштабировать на другие области», – говорится в сообщении.

Тестирование доступно украинцам, которые:

достигли 18 лет

имеют верифицированный РНОКПП

предварительно прислали сообщение о разрушенном имуществе

имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянской поселковой территориальной общины Киевской области

является единственным владельцем имущества, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

После бета-тестирования услуга станет доступной для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, имеющего совладельцев.

Приобщиться к тестированию можно по ссылке.

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