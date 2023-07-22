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  1. В Украине

В «Дие» тестируют выплаты за разрушенное жилье в Киевской области

19:25, 22 июля 2023
Программа «єВідновлення» расширяется на владельцев разрушенного имущества.
В «Дие» тестируют выплаты за разрушенное жилье в Киевской области
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На портале «Дия» начали тестировать подачу заявления на получение компенсации владельцам разрушенного имущества в Киевской области, – сообщает пресс-служба «Дии».

«Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении «Дия» и получить компенсацию. Тестируем услугу в Киевской области, чтобы потом масштабировать на другие области», – говорится в сообщении.

Тестирование доступно украинцам, которые:

  • достигли 18 лет
  • имеют верифицированный РНОКПП
  • предварительно прислали сообщение о разрушенном имуществе
  • имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянской поселковой территориальной общины Киевской области
  • является единственным владельцем имущества, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

После бета-тестирования услуга станет доступной для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, имеющего совладельцев.

Приобщиться к тестированию можно по ссылке.

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