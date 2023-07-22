Конфликт интересов: относительно кого НАПК составило протоколы за июнь

Протоколы направлены на рассмотрение местных судов.

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Конфликт интересов является составной частью коррупции, а также большинства коррупционных правонарушений. Противоречия между личным интересом и формальными обязанностями должностного лица часто влияют на принятие решений, связанных с выполнением задач на должности.

В июне НАПК составило ряд протоколов по таким злоупотреблениям. Протоколы направлены на рассмотрение местных судов.

«Минулого місяця Національне агентство склало протокол стосовно керівника апарату Любашівського районного суду Одеської області, який систематично укладав цивільно-правові договори зі своїм братом щодо виконання робіт з доставки пошти, а також підписував відповідні акти прийому таких робіт. Крім того, він неодноразово преміював свого дядька, який є його підлеглим. Матеріали справи про притягнення службовця до адміністративної відповідальності скеровано до суду.

Дії ексголови ліквідаційної комісії Вищого господарського суду України, начальника управління фінансового забезпечення та бюджетного планування – головного бухгалтера, також стали причиною складення протоколу за адміністративне порушення. Службовиця неодноразово преміювала сама себе, встановлювала надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи. Крім того, вона видала наказ, яким надала собі матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Ще один протокол НАЗК склало стосовно начальниці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Посадовиця проводила оцінювання результатів службової діяльності провідної спеціалістки одного з відділів управління, яка є її дочкою.

Протокол за вчинення адміністративного правопорушення отримала і суддя Піщанського райсуду на Вінниччині, яка у 2020-2022 роках одноосібно розглядала кримінальну справу за обвинуваченням громадянина, з яким має позаслужбові відносини. Матеріали справи направлено до суду.

Однією з найгучніших справ у червні став протокол, складений НАЗК стосовно Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, який на засіданні сесії міської ради прийняв рішення про відведення та надання в оренду земельних ділянок ТзОВ «ВО Фарма». З’ясувалось, що раніше компанія зробила добровільні внески на 90 тис. грн до виборчого фонду міського голови. Крім того, очільник міста кілька разів преміював сам себе. Наразі справа перебуває на розгляді у Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області», - рассказали в НАПК.

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