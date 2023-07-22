Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на совместной с международными проектами конференции по гендерным подходам

Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на конференции по гендерным подходам, проводимой при поддержке проектов ПРАВО-JUSTICE и Программы USAID.

Председатель ГСА Алексей Сальников разоблачен на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Верховный Суд ищет профессионалов для работы в аппарате Суда – нужны помощники судей, аналитики, специалисты по коммуникациям

В Верховном Суде также планируют сформировать кадровый резерв, а затем отбирать специалистов для работы в Суде.

Рада расширит перечень определений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Парламент примет закон, позволяющий обжаловать в административном судопроизводстве определенный вид определений, которые сейчас не подлежат обжалованию.

Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать

Предлагается предусмотреть условие для возобновления рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

  1. В Украине

Конфликт интересов: относительно кого НАПК составило протоколы за июнь

19:06, 22 июля 2023
Протоколы направлены на рассмотрение местных судов.
Конфликт интересов: относительно кого НАПК составило протоколы за июнь
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Конфликт интересов является составной частью коррупции, а также большинства коррупционных правонарушений. Противоречия между личным интересом и формальными обязанностями должностного лица часто влияют на принятие решений, связанных с выполнением задач на должности.

В июне НАПК составило ряд протоколов по таким злоупотреблениям. Протоколы направлены на рассмотрение местных судов.

«Минулого місяця Національне агентство  склало протокол стосовно керівника апарату Любашівського районного суду Одеської області, який систематично укладав цивільно-правові договори зі своїм братом щодо виконання робіт з доставки пошти, а також підписував відповідні акти прийому таких робіт. Крім того, він неодноразово преміював свого дядька, який є його підлеглим. Матеріали справи про притягнення службовця до адміністративної відповідальності скеровано до суду.

Дії ексголови ліквідаційної комісії Вищого господарського суду України, начальника управління фінансового забезпечення та бюджетного планування – головного бухгалтера, також стали причиною складення протоколу за адміністративне порушення. Службовиця неодноразово преміювала сама себе, встановлювала надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи. Крім того, вона видала наказ, яким надала собі матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Ще один протокол НАЗК склало стосовно начальниці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Посадовиця проводила оцінювання результатів службової діяльності провідної спеціалістки одного з відділів управління, яка є її дочкою.

Протокол за вчинення адміністративного правопорушення отримала  і суддя Піщанського райсуду на Вінниччині, яка у 2020-2022 роках одноосібно розглядала кримінальну справу за обвинуваченням громадянина, з яким має позаслужбові відносини. Матеріали справи направлено до суду.

Однією з найгучніших справ у червні став протокол, складений НАЗК стосовно Дрогобицького міського голови Тараса Кучми, який на засіданні сесії міської ради прийняв рішення про відведення та надання в оренду земельних ділянок ТзОВ «ВО Фарма». З’ясувалось, що раніше компанія зробила добровільні внески на 90 тис. грн до виборчого фонду міського голови. Крім того, очільник міста кілька разів преміював сам себе. Наразі справа перебуває на розгляді у Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області», - рассказали в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду