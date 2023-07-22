В Полтавской области задержали мужчину по подозрению в пытках детей сожительницы

В Полтавской области отчим избил 8-летнюю девочку и ее 6-летнего брата.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Полтавской области

В издевательстве и насилии над малолетними детьми разоблачили 38-летнего жителя Кременчуга. Мужчина задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту пыток следователи, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование, – сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

20 июля стали известны события, связанные с насилием со стороны местного полицейского. Кременчугское райуправление полиции получило звонок на линию 102 от сотрудника местного супермаркета, который сообщил, что к нему обратилась малолетняя девочка со следами телесных повреждений на лице и теле, попросив помочь.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские и группа реагирования сектора противодействия домашнему насилию. Проведенные неотложные превентивные меры раскрыли то, что 8-летнюю девочку избил нетрезвый отчим, также пострадал ее 6-летний брат.

На детях были обнаружены многочисленные синяки, ссадины и гематомы, а у мальчика было зафиксировано огнестрельное ранение запястья руки. Во время обыска в квартире, где живет семья, следователи обнаружили и изъяли пневматический пистолет.

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