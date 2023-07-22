В Киеве до конца дня ожидается сильный дождь – в местах возможных подтоплений начал дежурство «Киевавтодор»

В местах возможных подтоплений заблаговременно начали дежурство гидрослужбы УК «Киевавтодор».

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В Киеве до конца дня 22 июля ожидается сильный дождь (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Как отмечают в КГГА, в местах возможных подтоплений заблаговременно начали дежурство гидрослужбы УК «Киевавтодор». Дорожники имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Жителям города во время сильного дождя советуют придерживаться основных рекомендаций:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче побороть лужи и не потерять управление.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров можно обратиться в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: 044-284-74-19.

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