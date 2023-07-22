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Особливість надсилання до Електронного кабінету сторони судового рішення «з грифом»: позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на особливості доставки до Електронного кабінету учасника справи судового рішення, що містить інформацію з обмеженим доступом.

Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків

На думку адвоката, суддя не перевірила вмотивованість клопотань органів досудового розслідування.

Прокурорам пропонують повернути форму та класні чини

Норми про виплату надбавки за класний чин працівникам органів прокуратури пропонують запустити після війни, а процес повернення прокурорам форми – вже з 2024 року.

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Також Уряд пропонує виключити осіб, які займають особливо відповідальне становище, як окрему категорію з положень закону про запобігання корупції.

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  1. В Україні

У Києві до кінця дня очікується значний дощ – у місцях можливих підтоплень розпочав чергування «Київавтодор»

13:15, 22 липня 2023
У місцях можливих підтоплень завчасно розпочали чергування гідрослужби КК «Київавтодор».
У Києві до кінця дня очікується значний дощ – у місцях можливих підтоплень розпочав чергування «Київавтодор»
Зображення: freepik.com
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У Києві до кінця дня 22 липня очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначають у КМДА, у місцях можливих підтоплень завчасно розпочали чергування гідрослужби КК «Київавтодор».  Дорожники мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Мешканцям міста під час сильного дощу радять дотримуватись основних рекомендацій:

  • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
  • якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів можна звернутися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 044-284-74-19.

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