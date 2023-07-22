У Києві до кінця дня очікується значний дощ – у місцях можливих підтоплень розпочав чергування «Київавтодор»

У місцях можливих підтоплень завчасно розпочали чергування гідрослужби КК «Київавтодор».

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У Києві до кінця дня 22 липня очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначають у КМДА, у місцях можливих підтоплень завчасно розпочали чергування гідрослужби КК «Київавтодор». Дорожники мають напоготові 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Мешканцям міста під час сильного дощу радять дотримуватись основних рекомендацій:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів можна звернутися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 044-284-74-19.

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