У Великій Британії «великодній кролик» отримав 18 місяців ув'язнення

Судили чоловіка, який вкрав 200 000 шоколадних яєць.

Джерело фото: The Guardian

Чоловіка, якого поліція прозвала «великоднім кроликом», засудили до 18 місяців ув'язнення за крадіжку 200 000 шоколадних яєць, – повідомляє CNN.

11 лютого 32-річний Джобі Пул проник у промисловий цех і викрав там шоколадних яєць на суму 31 000 фунтів стерлінгів (40 000 доларів). Після цього він утік із вантажем на викраденій вантажівці.

Яйця з молочного шоколаду, наповнені «жовтком» з жовтої та білої помадки, мають культовий характер у Великобританії і продаються виключно у великодній період. За це поліція і прозвала викрадача «великоднім кроликом».

За повідомленням, у четвер суд увʼязнив Пула на півтора року. Половину з них він проведе у в'язниці, а іншу половину – під наглядом. При чому попередні шість місяців ув'язнення, доки тривав розгляд справи, Пулу зараховують до часу перебування за ґратами.

Раніше Пул визнав себе винним у крадіжці, злочинному нанесенні шкоди і водінні без страховки.

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