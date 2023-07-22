Померла донька легендарного Чарлі Чапліна Жозефіна: чим вона відома

Очікується, що похорон відбудеться у сімейному колі.

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На 75-му році життя померла донька легендарного актора та режисера Чарлі Чапліна – акторка Жозефіна Чаплін. Вона була шостою дитиною зірки і також прославилася в сфері кіно.

Жозефіна пішла з життя ще 13 липня в Парижі, повідомляє «The Hollywood Reporter».

Очікується, що похорон відбудеться у сімейному колі.

Жозефіна дебютувала в кіно в культовому фільмі свого батька «Вогні рампи». Картина вийшла 1952 року. Дівчинці було всього три роки. Вона з'являється в першій сцені цієї комедії.

Згодом вона знялася і романтичній комедії «Графиня з Гонконгу».

У 1972 році Жозефіна знялася в одній з головних ролей у фільмі «Кентерберійські оповідання» П'єра Паоло Пазоліні.

Багато глядачів пам'ятають її в ролі Констанції Бонасьє в сміховинній пародійній дилогії французьких комедій «Чотири мушкетери» і «Четверо проти кардинала».

1985 року Жозефіна знялася у ще одного знаменитого режисера — француза Клода Шаброля — в детективі «Курча під оцтом».

Багато часу дочка Чапліна приділяла збереженню спадщини свого батька. Вона керувала офісом Чарлі Чапліна в Парижі.

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