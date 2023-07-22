Умерла дочь легендарного Чарли Чаплина Жозефина: чем она известна

Ожидается, что похороны пройдут в семейном кругу.

Источник фото: PETER BISCHOFF/GETTY IMAGES

На 75-м году жизни умерла дочь легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина – актриса Жозефина Чаплин. Она была шестым ребенком звезды и тоже прославилась в сфере кино.

Жозефина ушла из жизни еще 13 июля в Париже, сообщает «The Hollywood Reporter».

Ожидается, что похороны пройдут в семейном кругу.

Жозефина дебютировала в кино в культовом фильме своего отца «Огни рампы». Картина вышла в 1952 году. Девочке было всего три года. Она появляется в первой сцене этой комедии.

Со временем она снялась и в романтической комедии «Графиня из Гонконга».

В 1972 году Жозефина снялась в одной из главных ролей в фильме «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини.

Многие зрители помнят ее в роли Констанции Бонасье в уморительной пародийной дилогии французских комедий «Четыре мушкетера» и «Четверо против кардинала».

В 1985 году Жозефина снялась у еще одного знаменитого режиссера — француза Клода Шаброля — в детективе «Цыпленок под уксусом».

Много времени дочь Чаплина уделяла сохранению наследия отца. Она управляла офисом Чарли Чаплина в Париже.

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