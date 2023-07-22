В Виннице 14-летняя девушка пострадала из-за взрыва зарядного устройства

Девочка очнулась от того, что на ней загорелась футболка.

Фото: ГСЧС

В Виннице взорвалось оставленное в розетке зарядное устройство, из-за чего 14-летняя девушка получила ожоги. Об этом сообщает ГСЧС в Винницкой области.

"Зарядное устройство от телефона, которое используется не по назначению, опасно и может стать причиной пожара, а еще хуже - травмирует человека. Так и произошло сегодня ночью в Виннице. В результате взрыва оставленного в розетке зарядного устройства от телефона, ожоги получила 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ночью девушка очнулась от того, что на ней занялась футболка. Мать подростка самостоятельно ликвидировала возгорание и вызвала медиков. Ребенок был госпитализирован.

Спасатели Винницкой области обращаются к людям с просьбой не оставлять включенное зарядное устройство в розетке, а также пользоваться только сертифицированными бытовыми приборами, - пишет ГСЧС.

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