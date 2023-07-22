У Вінниці 14-річна дівчина постраждала через вибух зарядного пристрою

Дівчинка прокинулася від того, що на ній зайнялася футболка.

Фото: ДСНС

У Вінниці вибухнув залишений у розетці зарядний пристрій, через що 14-річна дівчина зазнала опіків. Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області.

"Зарядний пристрій від телефону, який використовується не за призначенням, є небезпечним та може стати причиною пожежі, а ще гірше - травмуванням людини. Так і сталося сьогодні вночі у Вінниці. В результаті вибуху залишеного в розетці зярядного пристрою від телефону, опіки отримала 14-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вночі дівчина прокинулася від того, що на ній зайнялася футболка. Мати дитини самотужки ліквідувала загоряння і викликала медиків. Дитину госпіталізували.



Рятувальники Вінниччини звертаються до людей з проханням не залишати увімкнений зарядний пристрій в розетці, а також користуватися лише сертифікованими побутовими приладами, - повідомляє ДСНС.

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