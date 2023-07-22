В Великобритании «пасхальный кролик» получил 18 месяцев заключения в тюрьме

Судили мужчину, который украл 200 000 шоколадных яиц.

Источник фото: The Guardian

Мужчину, которого полиция прозвала «пасхальным кроликом», приговорили к 18 месяцам заключения за кражу 200 000 шоколадных яиц, – сообщает CNN.

11 февраля 32-летний Джоби Пул проник в промышленный цех и похитил там шоколадных яиц на сумму 31 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов). После этого он скрылся с грузом на угнанном грузовике.

Яйца из молочного шоколада, наполненные "желтком" из желтой и белой помадки, имеют культовый характер в Великобритании и продаются исключительно в пасхальный период. За это полиция и прозвала похитителя "пасхальным кроликом".

По сообщению, в четверг суд посадил Пула в тюрьму на полтора года. Половину из них он проведет в тюрьме, а другую половину – под надзором. Причем предыдущие шесть месяцев заключения, пока шло рассмотрение дела, Пулу засчитывают во время пребывания за решеткой.

Ранее Пул признал себя виновным в краже, преступном нанесении ущерба и вождении без страховки.

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