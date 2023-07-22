На Полтавщині затримали чоловіка за підозрою у катуванні дітей співмешканки

На Полтавщині вітчим побив 8-річну дівчинку та її 6-річного брата.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Полтавській області

У знущанні та насильстві над малолітніми дітьми викрили 38-річного мешканця Кременчука. Чоловіка затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом катування слідчі, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

20 липня стали відомі події, пов'язані з насильством з боку місцевого поліцейського. Кременчуцьке райуправління поліції отримало дзвінок на лінію 102 від співробітника місцевого супермаркету, який повідомив, що до нього звернулася малолітня дівчинка із слідами тілесних ушкоджень на обличчі та тілі, просивши допомогти.

На місце події негайно прибули поліцейські та група реагування сектору протидії домашньому насильству. Проведені невідкладні превентивні заходи розкрили те, що 8-річну дівчинку побив нетверезий вітчим, також постраждав її 6-річний брат.

На дітях було виявлено численні синці, садна та гематоми, а в хлопчика було зафіксоване вогнепальне поранення зап'ястя руки. Під час обшуку в квартирі, де мешкає родина, слідчі виявили та вилучили пневматичний пістолет.

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