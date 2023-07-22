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В КГГА решили отменить закупку наградных часов

19:43, 22 июля 2023
Однако отменить торги городские власти смогут лишь после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников.
В КГГА решили отменить закупку наградных часов
Изображение: freepik.com
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Аппарат Киевской городской государственной администрации не будет закупать наградные часы. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

В КГГА отметили, что решение отменить эту закупку приняли еще в начале июля, однако отменить торги городские власти смогут лишь после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников.

«Мы должны были купить часы еще в начале года. В процессе процедуры закупки поступило несколько жалоб от участников торгов, которые определенный период рассматривались. За это время руководство города приняло решение, что в настоящее время такая закупка не целесообразна. И мы начали готовить документы для отмены закупок еще в начале июля. Но чтобы завершить отмену торгов, мы процедурно должны дождаться, чтобы Антимонопольный комитет рассмотрел жалобы. После их рассмотрения мы сможем завершить процедуру отмены торгов», – рассказал Дмитрий Загуменный.

Он добавил, что деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны. Это решение будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами.

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