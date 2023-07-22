В Ryanair предполагают возможность возобновления авиасообщения с Украиной до конца 2023 года

В Ryanair назвали условия запуска авиарейсов в Украину.

Источник фото: Perito Burrito

Ирландский лоукостер Ryanair предполагает возможность возобновления некоторых авиарейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров по частичному открытию воздушного пространства, – сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам О'Лири, в настоящее время рассматривается два сценария:

окончание войны и открытие воздушного пространства в один или два дня

авиакомпания может запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года.

О'Лири сравнил ситуацию в Украине с Израилем, однако там несмотря на периодические ракетные обстрелы продолжает работать авиация.

«Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты», – сказал О'Лири.

Также он добавил, что сейчас Минобрнауки работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Украину. Однако если Украине не удастся убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании относительно безопасности выполнения ограниченного количества рейсов в Киев и Львов, то возобновить полеты компания не сможет.

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