На деяких територіях активних бойових дій найближчим часом буде відновлено доступ до держреєстрів

Доступ до держреєстрів на деяких територіях активних бойових дій буде відновлено найближчим часом.
Так, наказом Мінреінтеграції від 13 липня 2023 року № 199 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, один із розділів Переліку доповнено новим пунктом: «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».
Згідно з наказом, до нього увійшли Нікопольська та Марганецька територіальні громади Дніпропетровської області, Костянтинівська міська територіальна громада Донецької області, місто Очаків Очаківської міської територіальної громади Миколаївської області й території Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.
Таким чином, пояснюють у Мінреінтеграції, на цих територіях дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг.
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