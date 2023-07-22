На деяких територіях активних бойових дій найближчим часом буде відновлено доступ до держреєстрів

Їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг.

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Доступ до держреєстрів на деяких територіях активних бойових дій буде відновлено найближчим часом.

Так, наказом Мінреінтеграції від 13 липня 2023 року № 199 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Зокрема, один із розділів Переліку доповнено новим пунктом: «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».

Згідно з наказом, до нього увійшли Нікопольська та Марганецька територіальні громади Дніпропетровської області, Костянтинівська міська територіальна громада Донецької області, місто Очаків Очаківської міської територіальної громади Миколаївської області й території Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.

Таким чином, пояснюють у Мінреінтеграції, на цих територіях дозволено діяльність користувачів реєстрів, а їхні мешканці отримають доступ до адміністративних послуг.

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