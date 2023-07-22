ЮНЕСКО засудила ракетний удар по історичному центру Одеси

Організація закликала припинити напади на культурні цінності, які захищені міжнародним правом та нормативними документами.

Фото: Одеська міська рада

Міжнародна організація ЮНЕСКО засудила російські удари по Одесі. Зокрема, по центру міста, внаслідок яких постраждали музеї. Про це повідомляє пресслужба ЮНЕСКО.

Організація закликала припинити напади на культурні цінності, які захищені міжнародним правом та нормативними документами.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у заяві.

Попередня оцінка виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини. Мова йде про Одеський археологічний музей, Одеський морський музей та Одеський літературний музей.

Нагадаємо, що останні дні Одещина постійно страждає від російських обстрілів.

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