Ворог вдарив по важливому об’єкту інфраструктури на Одещині — ОВА

21 липня під ударом росіян опинився Білгород-Дністровський район Одеської області.

Фото: odesa.novyny.live

У п’ятницю, 21 липня, російські окупанти завдали ракетного удару на Одещині. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Країна-терорист продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень.

Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження», - повідомив він на своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одещини в ніч на 20 липня в середмісті спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів, а також є руйнування. Також є влучання в області.

Зазначимо, що рф третю ніч поспіль обстрілювала Одещину.

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