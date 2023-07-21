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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. В Україні

Данілов анонсував посилення захисту портів розробкою українського ВПК

17:10, 21 липня 2023
ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак росіян.
Данілов анонсував посилення захисту портів розробкою українського ВПК
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не вистачає засобів ППО по деяких видах російського озброєння, але ВПК України вже працює над створенням відповідного захисту. Про це він сказав в ефір телемарафону.

«Маємо розуміння, що не вистачає засобів ППО саме по деяких видах того озброєння, яке використовує рф. Президент поставив завдання забезпечити захист, сьогодні працюють всі можливі контакти, щоб пришвидшити поставки необхідної техніки», - сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що військові керівництво вже має розуміння в системах захисту, а український ВПК «вже виробляє такий захист».

Раніше Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нічних ракетних ударів рф. За його підсумками він доручив військовим посилити захист громадян та портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ активізувати роботу з союзниками для тиску на рф та продовження зернової угоди.

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