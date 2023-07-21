Данілов анонсував посилення захисту портів розробкою українського ВПК

ВПК України вже виробляє системи захисту портів від атак росіян.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не вистачає засобів ППО по деяких видах російського озброєння, але ВПК України вже працює над створенням відповідного захисту. Про це він сказав в ефір телемарафону.

«Маємо розуміння, що не вистачає засобів ППО саме по деяких видах того озброєння, яке використовує рф. Президент поставив завдання забезпечити захист, сьогодні працюють всі можливі контакти, щоб пришвидшити поставки необхідної техніки», - сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що військові керівництво вже має розуміння в системах захисту, а український ВПК «вже виробляє такий захист».

Раніше Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нічних ракетних ударів рф. За його підсумками він доручив військовим посилити захист громадян та портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ активізувати роботу з союзниками для тиску на рф та продовження зернової угоди.

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