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КАС ВС зобов’язав Державну інспекцію архітектури та містобудування подати позов проти забудовника на Київщині

16:14, 21 липня 2023
ДІАМ зобов'язали звернутися до суду щодо знесення самочинно збудованого будинку в місті Обухові.
КАС ВС зобов’язав Державну інспекцію архітектури та містобудування подати позов проти забудовника на Київщині
Джерело фото: depositphotos.com
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зобов’язав Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ) звернутися до суду щодо знесення самочинно збудованого будинку в місті Обухові Київської області.

Як повідомили у Верховному Суді, про це йдеться в постанові КАС ВС у справі, у якій позивачка звернулася до суду з позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ – на момент подання позову ще працювала ДАБІ. 15 вересня 2021 року замість неї почала функціонувати ДІАМ), щоб та подала позов про знесення будинку, збудованого на земельній ділянці поряд із будинком позивачки. Як стверджувала позивачка, у 2014 році Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області встановила, що на місці забудови влаштовують котлован під будівництво багатоповерхівки без відповідних документів. Власника земельної ділянки тоді оштрафували за адміністративне правопорушення на 8500 грн та зобов’язали зупинити будівництво до усунення порушень. Згодом з’ясувалося, що будівельні роботи не зупинені.

У серпні 2015 року Департамент державного архітектурно-будівельного контролю в Київській області зареєстрував декларацію про початок будівельних робіт, а потім – про готовність об’єкта до експлуатації, але після звернення позивачки до суду із цим позовом вони були скасовані.

Позивачка заявляла, що власник сусідньої земельної ділянки без відповідного дозволу провів реконструкцію житлового будинку під шестиповерховий багатоквартирний будинок із порушенням протипожежних відстаней до інших житлових будинків, у тому числі того, у якому проживає позивачка. А Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області свідомо не зверталася в суд і таким чином, на думку позивачки, давала можливість забудовнику продовжувати незаконне будівництво.

Заперечуючи проти позову, представники ДІАМ у суді посилалися на неможливість проведення перевірки виконання забудовником вимог припису через ухилення останнього від її проведення, що зафіксовано в їхніх зверненнях до Обухівського райвідділу ГУ МВС в Київській області. Вони просили поліцію сприяти проведенню перевірки виконання забудовником вимог приписів. Але правоохоронці не надавали відповіді на їхні звернення. А тому, як вважали в ДІАМ, для позову до суду не були виконані всі визначені законодавством передумови.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, аргументуючи це тим, що не був складений акт перевірки виконання приписів, тобто не був установлений факт невиконання припису протягом визначеного законодавством терміну.

КАС ВС не погодився з такими рішеннями судів, вказуючи на те, що об’єктивні обставини цієї справи свідчать, що ДІАМ достеменно знала про самочинне будівництво зі стадії зведення котловану, але не вжило заходів щодо його припинення і знесення. На думку КАС ВС, інспекція фактично самоусунулася від виконання своїх завдань, ховаючись за формальну причину – відсутність сприяння з боку правоохоронних органів у пошуку замовника будівництва.

КАС ВС також зазначив, що факти самочинного будівництва можуть бути виявлені й під час проведення перевірок, призначених і проведених у встановленому законом порядку, однак ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не конкретизує, яким способом орган державного архітектурно-будівельного контролю повинен виявити факт самочинного будівництва, і не вимагають проведення таких перевірок як передумови для реалізації повноважень, визначених цією статтею, та знесення самочинно збудованих об’єктів.

Основне завдання ДІАМ, зауважив Верховний Суд, полягає в тому, щоб вчасно припиняти самочинне будівництво, запобігати негативним наслідкам незаконного будівництва. А тому ВС визнав протиправною бездіяльність ДІАМ і зобов’язав її подати позов проти забудовника.

Постанова Верховного Суду від 14 червня 2023 року у справі № 826/22842/15.

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