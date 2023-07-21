На Київщині припинили незаконну діяльність 6 гральних закладів

Незаконні гральні заклади виявили у 4 містах на Київщині.

Бюро економічної безпеки повідомило, що на Київщині детективи БЕБ викрили та зупинили діяльність шести незаконних гральних закладів, зокрема в Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Обухові. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

У відомстві зазначають, що гральні заклади працювали без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків.

Під час обшуків було виявлено та вилучено 90 комплектів комп’ютерної техніки, термопринтери, відеокамери, засоби для перевірки купюр та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор.

«Орієнтовна вартість майна становить понад 1 млн гривень. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності», - сказано у повідомленні.

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