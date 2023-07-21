Укрзалізниця бореться з «перекупщиками» – що робити, якщо ваш акаунт раптом підпав під блокування

Що робити, якщо раптом ваш обліковий запис підпав під блокування.

Фото із відкритих джерел

В Укрзалізниці блокують у системах «перекупщиків», які масовано скуповують квитки для перепродажу.

Як розповіли в УЗ, мобільний застосунок перевізник запустив для зручності замовлень індивідуальних поїздок, однак окремі користувачі здійснюють масові замовлення, іноді на 500+ квитків. При цьому, замовлення здійснюються постійно на різних пасажирів.

«Для уникнення спроб перепродажу квитків (а оголошення про таке можна знаходити на різноманітних онлайн-платформах) УЗ змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та перешкодити діяльності “квиткових спекулянтів”», - пояснюють в УЗ.

Для цього постійно аналізується аномальна активність окремих облікових записів і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища – такі облікові записи можуть призупинятися.

Які акаунти може бути заблоковано:

Користувачів, що постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). Згідно Правил перевезення пасажирів, якщо є потреба оформити групу у 10+ осіб – такі поїздки оформлюються як групові замовлення.

Підставою для блокування може стати також аномальна активність по поверненням квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць (це – тактика «перекупщиків», які вибирають місця, як тільки поступають до продажу, а потім підшуковують покупців).

Що робити, якщо користувача заблоковано:

Оформлювати групове замовлення за правилом та використовувати застосунок для власних подорожей з родиною та друзями. Якщо все ж таки виникла якась помилка – радять дзвонити в УЗ за номером 0 800 503 111.

Де здійснювати групові замовлення:

На спеціально створеному для цього ресурсі – тут.

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