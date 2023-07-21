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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

Житель Херсонщини намагався продати «трофейну» зброю криміналітету, та втрутилася поліція

21:47, 21 липня 2023
Вилучену зброю та снаряди буде передано ЗСУ.
Житель Херсонщини намагався продати «трофейну» зброю криміналітету, та втрутилася поліція
Джерело фото: СБУ
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Під час стабілізаційних заходів на деокупованій частині регіону затримано мешканця селища Українка Бериславського району на Херсонщині, який намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій, – повідомляє пресслужба СБУ.

У ході розслідування встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих та намагався вийти на представників криміналітету і запропонувати їм «товар». Втім, співробітники СБУ та Національної поліції своєчасно заблокували нелегальний продаж озброєнь поблизу лінії південного фронту.

Під час огляду «схованки» співробітники СБУ вилучили:

  • російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;
  • ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • російську реактивну штурмову гранату «Таволга-2»;
  • 2 танкових снаряди;
  • 5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;
  • протитанкову міну;
  • 4 постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;
  • майже 400 набоїв різного калібру;
  • 14 кг артилерійського пороху;
  • запчастини до боєприпасів.

Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони.

Джерело фото: СБУ

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