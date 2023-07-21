Житель Херсонщини намагався продати «трофейну» зброю криміналітету, та втрутилася поліція

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій частині регіону затримано мешканця селища Українка Бериславського району на Херсонщині, який намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій, – повідомляє пресслужба СБУ.
У ході розслідування встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих та намагався вийти на представників криміналітету і запропонувати їм «товар». Втім, співробітники СБУ та Національної поліції своєчасно заблокували нелегальний продаж озброєнь поблизу лінії південного фронту.
Під час огляду «схованки» співробітники СБУ вилучили:
- російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;
- ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;
- російську реактивну штурмову гранату «Таволга-2»;
- 2 танкових снаряди;
- 5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;
- протитанкову міну;
- 4 постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;
- майже 400 набоїв різного калібру;
- 14 кг артилерійського пороху;
- запчастини до боєприпасів.
Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони.
Джерело фото: СБУ
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