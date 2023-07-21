Житель Херсонщини намагався продати «трофейну» зброю криміналітету, та втрутилася поліція

Вилучену зброю та снаряди буде передано ЗСУ.

Джерело фото: СБУ

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій частині регіону затримано мешканця селища Українка Бериславського району на Херсонщині, який намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій, – повідомляє пресслужба СБУ.

У ході розслідування встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих та намагався вийти на представників криміналітету і запропонувати їм «товар». Втім, співробітники СБУ та Національної поліції своєчасно заблокували нелегальний продаж озброєнь поблизу лінії південного фронту.

Під час огляду «схованки» співробітники СБУ вилучили:

російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;

ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;

російську реактивну штурмову гранату «Таволга-2»;

2 танкових снаряди;

5 снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;

протитанкову міну;

4 постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;

майже 400 набоїв різного калібру;

14 кг артилерійського пороху;

запчастини до боєприпасів.

Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони.

Джерело фото: СБУ

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