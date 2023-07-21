Житель Херсонской области пытался продать «трофейное» оружие криминалитету, но вмешалась полиция

Во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной части региона задержан житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области, который пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий, – сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе расследования установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых и пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им «товар». Впрочем, сотрудники СБУ и Национальной полиции своевременно заблокировали нелегальную продажу вооружений вблизи линии южного фронта.
При осмотре «тайника» сотрудники СБУ изъяли:
- российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
- российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-2»;
- 2 танковых снаряда;
- 5 снарядов калибра 30 мм к автоматической пушке 2А42;
- противотанковую мину;
- 4 выстрела к противотанковым гранатометам РПГ-7 и СПГ;
- почти 400 патронов различного калибра;
- 14 кг артиллерийского пороха;
- запчасти к боеприпасам.
Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны.
Источник фото: СБУ
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