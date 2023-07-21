Житель Херсонской области пытался продать «трофейное» оружие криминалитету, но вмешалась полиция

Изъятое оружие и снаряды будут переданы ВСУ.

Источник фото: СБУ

Во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной части региона задержан житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области, который пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий, – сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых и пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им «товар». Впрочем, сотрудники СБУ и Национальной полиции своевременно заблокировали нелегальную продажу вооружений вблизи линии южного фронта.

При осмотре «тайника» сотрудники СБУ изъяли:

российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;

ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;

российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-2»;

2 танковых снаряда;

5 снарядов калибра 30 мм к автоматической пушке 2А42;

противотанковую мину;

4 выстрела к противотанковым гранатометам РПГ-7 и СПГ;

почти 400 патронов различного калибра;

14 кг артиллерийского пороха;

запчасти к боеприпасам.

Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны.

Источник фото: СБУ

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