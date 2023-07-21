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Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

  1. В Украине

Житель Херсонской области пытался продать «трофейное» оружие криминалитету, но вмешалась полиция

21:47, 21 июля 2023
Изъятое оружие и снаряды будут переданы ВСУ.
Житель Херсонской области пытался продать «трофейное» оружие криминалитету, но вмешалась полиция
Источник фото: СБУ
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Во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной части региона задержан житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области, который пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий, – сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых и пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им «товар». Впрочем, сотрудники СБУ и Национальной полиции своевременно заблокировали нелегальную продажу вооружений вблизи линии южного фронта.

При осмотре «тайника» сотрудники СБУ изъяли:

  • российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет»;
  • ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-2»;
  • 2 танковых снаряда;
  • 5 снарядов калибра 30 мм к автоматической пушке 2А42;
  • противотанковую мину;
  • 4 выстрела к противотанковым гранатометам РПГ-7 и СПГ;
  • почти 400 патронов различного калибра;
  • 14 кг артиллерийского пороха;
  • запчасти к боеприпасам.

Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны.

Источник фото: СБУ

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