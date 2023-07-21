Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые подходы к формированию фонда оплаты труда госслужащих: Правительство утвердило экспериментальный порядок

Опубликовано постановление Кабмина о новых подходах к формированию фонда оплаты труда чиновников.

Оценке с точки зрения допустимости подлежат фактические данные, а не сам по себе источник доказательств, - Верховный Суд

В случае оценки результатов следственного эксперимента суд должен определить допустимость не самого протокола следственного эксперимента, а содержащихся в нем сведений, отметил Кассационный уголовный суд.

Работодатели обяжут платить пеню работнику в случае задержки выплаты зарплаты на более чем 15 дней

Также Галина Третьякова предлагает предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты заработной платы сроком более 15 календарных дней.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.

  1. Суд инфо

Назначение субсидии: на какую дату определяется количество членов домохозяйства

19:39, 21 июля 2023
Украинцам разъяснили вопрос определения количества членов домохозяйства при назначении субсидии.
Назначение субсидии: на какую дату определяется количество членов домохозяйства
Фото: brovary.net.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Пенсионный фонд пояснил, на какую дату определяется количество членов домохозяйства при назначении субсидии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ПФУ отметили, что количество членов домохозяйства определяется на начало месяца, из которого назначается жилищная субсидия (п. 24 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на возмещение расходов и жидкого печного бытового топлива»).

«Например, если субсидия назначена с июля 2023 года, то количество членов домохозяйства учитывается по состоянию на 1 июля 2023 года», - сказано в сообщении.

Ранее Пенсионный фонд Украины напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    суддя Залізничного районного суду м. Львова