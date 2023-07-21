Назначение субсидии: на какую дату определяется количество членов домохозяйства

Украинцам разъяснили вопрос определения количества членов домохозяйства при назначении субсидии.

Фото: brovary.net.ua

Пенсионный фонд пояснил, на какую дату определяется количество членов домохозяйства при назначении субсидии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ПФУ отметили, что количество членов домохозяйства определяется на начало месяца, из которого назначается жилищная субсидия (п. 24 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на возмещение расходов и жидкого печного бытового топлива»).

«Например, если субсидия назначена с июля 2023 года, то количество членов домохозяйства учитывается по состоянию на 1 июля 2023 года», - сказано в сообщении.

Ранее Пенсионный фонд Украины напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

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