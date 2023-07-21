Украина начала крупнейший ремонт энергообъектов на сумму более 500 млн долларов

Украина готовится к отопительному сезону с ориентиром на защиту от потенциальных атак.

Источник фото: LB.ua

В Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания на энергообъектах. Приоритетная цель – отремонтировать объекты генерации. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Сейчас ведутся работы по восстановлению электрических подстанций и сетей, а также объектов тепловой генерации в первую очередь в регионах, где она является критически важной.

Кроме того, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону формируется запас необходимого оборудования, которое может понадобиться для восстановления объектов после потенциальных атак врага.

Согласно проекту поддержки энергетики "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставки энергетических ресурсов" предусматривается общее финансирование в объеме 500 миллионов долларов.

Другое соглашение – это грант на 37,74 миллиона евро от правительства Германии на специальное оборудование, которое будет направлено национальному оператору системы передачи Укрэнерго.

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