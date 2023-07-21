Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области, поврежден дом культуры

На Черниговщине ракеты российских оккупантов попали в дом культуры.

Фото: ОК "Север"

В Черниговской области в результате удара российскими ракетами повреждено здание дома культуры одного из населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования «Север».

«В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется», – заявили в командовании.

Напомним, что ранее российские террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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