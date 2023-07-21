Как добраться до места назначения пассажирам, которые едут поездом из Вены в Киев и наоборот, – объяснение УЗ

В Укрзализныце объяснили пассажирам о плане действий.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за сбоя пограничной учетной системы в Венгрии задержаны вагоны Киев-Вена. Так, по сообщению Укрзализныци в пятницю, 21 июля, финальной станцией следования вагонов станет Будапешт, следовательно сегодняшним пассажирам из Вены в Киев нужно будет добраться до своего места с дополнительной пересадкой.

В Укрзализныце объяснили, какой план действий в случае опоздания:

«Если вы направляетесь в Вену, а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются ежечасно со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, на которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена – Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште – не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 «Хортобадь» Вена – Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами до Киева на поезд EC 149 «Хортобадь» Вена - Захонь, который отправляется в 16:42 и проехать им до Будапешта. Там пересаживайтесь в прямые вагоны до Киева, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште».

Как отмечают в УЗ, в этих случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не нужно. Право на поездку дает билет в украинский вагон.

«Гарантированное сидячее место по желанию можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно», – пояснили в УЗ.

Время поездки между Веной и Будапештом – 2,5 часа.

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