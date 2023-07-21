Як дістатися місця призначення пасажирам, які їдуть потягом з Відня до Києва і навпаки, – пояснення УЗ

В Укрзалізниці пояснили пасажирам про план дій.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через збій прикордонної облікової системи в Угорщині затримано вагони Київ-Відень. Так, за повідомленням Укрзалізниці у п’ятницю, 21 липня, фінальною станцією прямування вагонів стане Будапешт, а відтак сьогоднішнім пасажирам з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою.

В Укрзалізниці пояснили, який план дій у випадку спізнень:

«Якщо ви прямуєте до Відня, а вагон через спізнення завершує маршрут у Будапешті, пересідайте з вашим квитком на будь-який поїзд до Відня, які відправляються щогодини зі станції Будапешт-Келеті. Це та ж станція, до якої прибувають вагони з Києва.

Якщо ви у Відні, а вагон Відень - Київ через затримку завершив поїздку в Будапешті - не хвилюйтесь: вагони до Києва відправляються разом з поїздом EC 149 «Хортобадь» Відень - Захонь, але будуть причеплені не у Відні, а у Будапешті.

Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 «Хортобадь» Відень - Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті».

Як зазначають в УЗ, у цих випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон.

«Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне», - пояснили в УЗ.

Час поїздки між Віднем та Будапештом - 2,5 години.

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