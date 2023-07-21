Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині, пошкоджено будинок культури

На Чернігівщині ракети російських окупантів вдарили по будинку культури.

Фото: ОК "Північ"

В Чернігівській області внаслідок удару російськими ракетами пошкоджена будівля будинку культури одного з населених пунктів. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Північ».

«Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого буди культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється», - заявили в командуванні.

Нагадаємо, що раніше російські терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.