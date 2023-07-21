Україна розпочала найбільший ремонт енергооб'єктів на суму понад 500 млн доларів

Україна готується до опалювального сезону з орієнтиром на захист від потенційних атак.

Джерело фото: LB.ua

В Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Пріоритетна мета – відремонтувати об’єкти генерації. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Наразі ведуться роботи щодо відновлення електричних підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації першочергово у регіонах, де вона є критично важливою.

Крім того, в межах підготовки до наступного опалювального сезону формується запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після потенційних атак ворога.

Згідно з проєктом підтримки енергетики «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» передбачається загальне фінансування в обсязі 500 мільйонів доларів.

Інша угода – це грант на 37,74 мільйона євро від уряду Німеччини на спеціальне обладнання, яке буде спрямовано національному оператору системи передачі Укренерго.

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