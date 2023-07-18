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Документы для назначения субсидии: что нужно знать

07:52, 18 июля 2023
Украинцам напомнили, какие нужны документы для назначения субсидии.
Документы для назначения субсидии: что нужно знать
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

«В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

- договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

В случае необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности, справки, выписки о проживании без прописки, и в том числе, справку внутрь перемещенного лица», - говорится в сообщении.

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