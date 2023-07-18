Документи для призначення субсидії: що треба знати

Українцям нагадали, які потрібно документи для призначення субсидії.

Пенсійний фонд України нагадав, що для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами). Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

«Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

- договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

- копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.

У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку внутрішньо переміщеної особи», - сказано у повідомленні.

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