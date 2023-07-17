До Києва прибула адміністраторка USAID Саманта Пауер

Саманта Пауер вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула з візитом до Києва.

Фото: Бріджит Брінк/Твіттер

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. Про це повідомила у Твіттер посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк також опублікувала світлину, на якій зображено, як вони з Пауер йдуть пероном київського вокзалу.

Деталі щодо приїзду Пауер наразі невідомі.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Саманта Пауер відвідувала Київ.

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