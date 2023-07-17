В Киев прибыла администратор USAID Саманта Пауэр

Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила в Твиттер посол США в Украине Бриджит Бринк.
Бринк также опубликовала фотографию, на которой изображено, как они с Пауэром идут по перрону киевского вокзала.
Детали о приезде Пауэр пока неизвестны.
Напомним, что в октябре прошлого года Саманта Пауэр посещала Киев.
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