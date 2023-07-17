В Житомирской области разоблачили схему присвоения 94 га земли, к которой причастны правоохранитель и юрист

Как сообщает ГБР, суд выносил решения в пользу участников схемы, так как у правоохранителя были связи в судебной системе.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу, незаконно завладевшую 94 га земли в Житомирской области. Ущерб государству превышает 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Установлено, что в группу входили правоохранитель, директор и юрист частного аграрного предприятия.

Как сообщается, юрист предприятия подыскивал неистребованные в частную собственность земли и выяснял анкетные данные владельцев этих земельных участков.

Подставные лица обращались в суд с заявлениями о истребовании права собственности на земли, указывая в своих заявлениях ложные сведения о наследстве на земле или другие основания для ее получения.

ГБР сообщает, что суд выносил решение в пользу участников схемы, так как у правоохранителя были связи в судебной системе. После получения необходимых документов подставные лица передавали земли в собственность директора или самого предприятия или отдавались ему в долгосрочную аренду.

Таким образом, с июня 2022 года злоумышленники завладели 32 земельными участками площадью более 94 га на территории Чудновской городской и Ольшанской объединенной территориальной общин Житомирского района.

В настоящее время работники Бюро устанавливают других возможных участников схемы среди должностных лиц. Проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, компьютерная техника, документация, которая может свидетельствовать о совершении преступления, а также 11 тыс. долларов США наличными.

Бюро будет выполнять действия по возмещению государству нанесенного ущерба и будет способствовать возвращению земель в собственность теробщин.

Правоохранителю, директору и юристу частного предприятия сообщили о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершенном организованной группой.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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