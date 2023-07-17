В Житомирській області викрили схему привласнення 94 га землі, до якої причетні правоохоронець і юрист

Як повідомляє ДБР, суд виносив рішення на користь учасників схеми, адже у правоохоронця були зв’язки у судовій системі.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа 94 га землі в Житомирській області. Збитки державі перевищують 2 млн гривень. Про це повідомляє прессужба Бюро.

Встановлено, що до групи входили правоохоронець, директор та юрист приватного аграрного підприємства.

Як повідомляється, юрист підприємства підшукував невитребувані у приватну власність землі та з’ясовував анкетні дані власників цих земельних ділянок.

Підставні особи зверталися до суду із заявами про витребування права власності на землі, вказуючи у своїх заявах неправдиві відомості щодо спадку на землі або інші підстави для її отримання.

ДБР повідомляє, що суд виносив рішення на користь учасників схеми, адже у правоохоронця були зв’язки у судовій системі. Після одержання необхідних документів підставні особи передавали землі у власність директора або самого підприємства, або віддавалися йому у довготривалу оренду.

Таким чином з червня 2022 року зловмисники заволоділи 32 земельними ділянками площею понад 94 га на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громад Житомирського району.

Наразі працівники Бюро встановлюють інших можливих учасників схеми серед посадових осіб. Проведені обшуки, під час яких вилучені телефони, комп’ютерна техніка, документація, що може свідчити про вчинення злочину, а також 11 тис. доларів США готівкою.

Бюро вчинятиме дії щодо відшкодування державі завданих збитків та сприятиме поверненню земель у власність тергромад.

Правоохоронцю, директору та юристу приватного підприємства повідомили про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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