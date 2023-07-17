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В Україні створять ситуаційні центри уряду та місцевої влади: чим вони займатимуться

12:58, 17 липня 2023
Урядовці ухвалили рішення, які передбачають створення ситуаційних центрів Кабміну, центральних органів виконавчої та місцевої влади.
В Україні створять ситуаційні центри уряду та місцевої влади: чим вони займатимуться
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке передбачає створення ситуаційного центру уряду та ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади. Про це йдеться в урядовій постанові №705 від 11 липня

Згідно з документом, буде створено ситуаційний центр Кабінету Міністрів та ситуаційні центри центрального органу виконавчої влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій, іншого державного органу, органу сектору безпеки і оборони.

Зазначається, що ситуаційний центр Кабміну є спеціальним організаційно-технічним комплексом, призначеним для супроводження організаційного, експертно-аналітичного та інформаційного забезпечення діяльності уряду, і є головним ситуаційним центром у системі ситуаційних центрів органів виконавчої влади.

Порядок організації роботи ситуаційного центру Кабміну визначається державним секретарем уряду.

Постановою також визначено такі основні завдання ситуаційного центру уряду: експертно-аналітичне та інформаційне супроводження діяльності уряду, прем'єр-міністра, урядовців у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці.

Ситуаційний центр Кабміну згідно з покладеними завданнями забезпечує: визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, підготовку відповідних пропозицій; збір, узагальнення, проведення аналізу, систематизацію та обробку інформації, зокрема службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, а також внесення такої до уряду; внесення відповідних пропозицій.

Крім того, ситуаційний центр Кабміну забезпечує урядовий зв’язок та захищений відеоконференцзв’язок, роботу з центрами обробки даних та наборами геопросторових даних; відтворення інформації, зокрема аудіовізуальної, на матеріальних носіях та електронних пристроях; проведення аналізу та візуалізацію даних із різних джерел, побудову, підтримку й актуалізацію прогностичних моделей на їхній основі; отримання інформації з державних електронних інформаційних ресурсів.

Передбачається, що  створення та подальший розвиток ситуаційного центру Кабміну здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату уряду, як і за рахунок інших не заборонених законодавством джерел, а ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади - за рахунок видатків, передбачених на утримання відповідних органів у державному та місцевому бюджеті, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін збільшив обсяг видатків на соцзахист звільнених із полону.

Автор: Ярослав Конощук 

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