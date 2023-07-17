В Україні створять ситуаційні центри уряду та місцевої влади: чим вони займатимуться

Урядовці ухвалили рішення, які передбачають створення ситуаційних центрів Кабміну, центральних органів виконавчої та місцевої влади.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке передбачає створення ситуаційного центру уряду та ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади. Про це йдеться в урядовій постанові №705 від 11 липня

Згідно з документом, буде створено ситуаційний центр Кабінету Міністрів та ситуаційні центри центрального органу виконавчої влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій, іншого державного органу, органу сектору безпеки і оборони.

Зазначається, що ситуаційний центр Кабміну є спеціальним організаційно-технічним комплексом, призначеним для супроводження організаційного, експертно-аналітичного та інформаційного забезпечення діяльності уряду, і є головним ситуаційним центром у системі ситуаційних центрів органів виконавчої влади.

Порядок організації роботи ситуаційного центру Кабміну визначається державним секретарем уряду.

Постановою також визначено такі основні завдання ситуаційного центру уряду: експертно-аналітичне та інформаційне супроводження діяльності уряду, прем'єр-міністра, урядовців у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці.

Ситуаційний центр Кабміну згідно з покладеними завданнями забезпечує: визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, підготовку відповідних пропозицій; збір, узагальнення, проведення аналізу, систематизацію та обробку інформації, зокрема службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, а також внесення такої до уряду; внесення відповідних пропозицій.

Крім того, ситуаційний центр Кабміну забезпечує урядовий зв’язок та захищений відеоконференцзв’язок, роботу з центрами обробки даних та наборами геопросторових даних; відтворення інформації, зокрема аудіовізуальної, на матеріальних носіях та електронних пристроях; проведення аналізу та візуалізацію даних із різних джерел, побудову, підтримку й актуалізацію прогностичних моделей на їхній основі; отримання інформації з державних електронних інформаційних ресурсів.

Передбачається, що створення та подальший розвиток ситуаційного центру Кабміну здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату уряду, як і за рахунок інших не заборонених законодавством джерел, а ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади - за рахунок видатків, передбачених на утримання відповідних органів у державному та місцевому бюджеті, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін збільшив обсяг видатків на соцзахист звільнених із полону.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.