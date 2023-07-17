Судитимуть проросійського блогера-священника РПЦ Ткачова, який підтримує війну і закликає вбивати українців

Раніше він служив у соборі УПЦ МП у Львові, з 2005 року проживав у Києві, а у 2014 році втік до Москви.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 53-річного уродженця м. Львів за обвинуваченням у поширенні матеріалів, що містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, глоріфікацію її учасників, а також заклики до агресивної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Прізвище блогера-священника не уточнюють, але відомо, що йдеться про Андрія Ткачова.

Раніше підозрюваний протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП в м. Львів. З 2005 року проживав у м. Києві, а у 2014 році втік до Москви.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, використовуючи власний акаунт у соцмережах, поширював для необмеженого кола користувачів повідомлення та відеозаписи, у яких він виправдовував збройну агресію рф проти України та публічно закликав до агресивної війни.

У своїх постах та відеоматеріалах підозрюваний підтримував та популяризував дії країни-окупанта у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, глорифікував військових рф, поширював російські наративи про секретні біолабораторії в Україні та «укронацистів», стверджував, що «українці самі у всьому винні».

Священник намагався переконати, що росія «не починала війну», а навпаки – «завершує її» та перекладав вину за її початок на «Майдан» та українців.

Також чоловік висловлював подяку військовим рф за виконання в Україні «брудної кривавої роботи».

Висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та містять публічні заклики до агресивної війни проти України.

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