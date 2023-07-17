У рф заявили про припинення дії «зернової угоди»

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав Пєсков.

За його словами, рф нібито негайно повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її "домовленості буде виконано".

Раніше у США попередили рф, що зрив зернової угоди їй дорого коштуватиме.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.