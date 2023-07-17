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В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»

12:28, 17 июля 2023
россия якобы вернется к соглашению, но если «ее договоренности будут выполнены».
В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»
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В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ. 

"Договоренность по "зерновому соглашению" фактически прекращена, она остановлена", - сказал Песков.

По его словам, рф якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его "договоренности будут выполнены".

Ранее в США предупредили рф, что срыв зерновой сделки ей будет дорого стоить.

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