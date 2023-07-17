В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»

россия якобы вернется к соглашению, но если «ее договоренности будут выполнены».

В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Договоренность по "зерновому соглашению" фактически прекращена, она остановлена", - сказал Песков.

По его словам, рф якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его "договоренности будут выполнены".

Ранее в США предупредили рф, что срыв зерновой сделки ей будет дорого стоить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.