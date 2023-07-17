В США предупредили рф, что срыв зерновой сделки ей будет дорого стоить

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что рф это будет стоить огромного дипломатического ущерба.

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россия столкнется с огромным дипломатическим ущербом, если истекающий 17 июля срок действия "зернового соглашения" не будет продлен, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

"Если россия выйдет из этой инициативе, остальной мир посмотрит на это и скажет, что рф отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимой им продовольствием по доступным ценам", - заявил он.

По его словам, российскому диктатору придется сделать выбор.

"И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить рф огромного дипломатического ущерба. Так что Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу", — заявил Салливан.

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