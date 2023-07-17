У США попередили рф, що зрив зернової угоди їй дорого коштуватиме

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що рф це коштуватиме величезних дипломатичних збитків.

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рф зіткнеться із величезними дипломатичними збитками, якщо термін дії "зернової угоди", що спливає 17 липня не буде продовжено, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CBS News.

"Якщо росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що рф відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами", — заявив він.