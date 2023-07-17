У США попередили рф, що зрив зернової угоди їй дорого коштуватиме

рф зіткнеться із величезними дипломатичними збитками, якщо термін дії "зернової угоди", що спливає 17 липня не буде продовжено, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CBS News.
"Якщо росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що рф відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами", — заявив він.
За його словами, російському диктатору доведеться зробити вибір.
"І я думаю, що надалі це коштуватиме рф величезних дипломатичних збитків. Так що Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями з цього питання", — заявив Салліван.
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