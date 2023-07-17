В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк нагадала, що саме 17 липня закінчується дія «зернової угоди», яку ще не продовжили.

Сьогоднішня подія на Кримському мосту може бути російською провокацією, адже 17 липня закінчується дія «зернової угоди», яку ще не продовжили. Про це в ефірі телемарафону повідомила прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"У принципі це і було створення певної напруги. Такої передмови для подальшого розвитку подій. Усе дуже схоже на конкретно зрежисований момент, коли нагнітається обстановка, говориться про ймовірну атаку з боку Сил оборони України та видається, що "бідненький Крим" буде страждати через те, що Україна поводиться надто агресивно, замість того, щоб забезпечувати безпеку зернової оборудки", — сказала вона.

Нагадаємо, що на Кримському мосту попередньо впав проліт, рух запинено.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

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