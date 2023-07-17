В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією

Сьогоднішня подія на Кримському мосту може бути російською провокацією, адже 17 липня закінчується дія «зернової угоди», яку ще не продовжили. Про це в ефірі телемарафону повідомила прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"У принципі це і було створення певної напруги. Такої передмови для подальшого розвитку подій. Усе дуже схоже на конкретно зрежисований момент, коли нагнітається обстановка, говориться про ймовірну атаку з боку Сил оборони України та видається, що "бідненький Крим" буде страждати через те, що Україна поводиться надто агресивно, замість того, щоб забезпечувати безпеку зернової оборудки", — сказала вона.
Нагадаємо, що на Кримському мосту попередньо впав проліт, рух запинено.
У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».
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