Байден схвалив навчання українців на F-16

Європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватися до навчань українських пілотів.

Президент США Джо Байден дозволив європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав Салліван.

За його словами, європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Салліван запевнив, що США готові долучитися до процесу навчань вже зараз.

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні того, щоб ці навчання на F-16 могли розпочатися", - додав він.

Нагадаємо, що у Пентагоні казали, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16.

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