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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

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Байден схвалив навчання українців на F-16

08:23, 17 липня 2023
Європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватися до навчань українських пілотів.
Байден схвалив навчання українців на F-16
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Президент США Джо Байден дозволив європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові", - сказав Салліван.

За його словами, європейським країнам потрібно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей. Салліван запевнив, що США готові долучитися до процесу навчань вже зараз. 

"Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні того, щоб ці навчання на F-16 могли розпочатися", - додав він.

Нагадаємо, що у Пентагоні казали, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16.

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