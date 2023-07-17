Агентство по управлению арестованными активами декларирует курс на эффективность и прозрачность: что в планах АРМА

Новая глава АРМА Елена Дума ответила на ключевые вопросы о деятельности Агентства, возникшие у членов антикоррупционного Комитета Верховной Рады.

Председатель Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елена Дума впервые после назначения презентовала дальнейшие шаги в деятельности АРМА во время заседания парламентского Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике. Конечно, не обошлось без вопросов относительно позиции новой главы АРМА по открытию Реестра арестованных активов для широких масс во время войны, изменений в порядке передачи активов в управление, обеспечения прозрачности в деятельности АРМА и введения конкурсных процедур. Участники заседания поделились с «Судебно-юридической газетой» деталями обсуждения.

Відкриття Реєстру арештованих активів

Одне з питань, яке зацікавило, у тому числі, очільницю Комітету, стосувалося відкриття Реєстру арештованих активів. Нагадаємо, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану на підставі постанови Уряду №263 у березні 2022 року АРМА було вжито заходи щодо тимчасового обмеження доступу до відкритої частини Реєстру.

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що підняла питання щодо відкриття публічного доступу до Реєстру, що було предметом дискусій і на комітеті, і в суспільстві. Зокрема, вона надіслала листи щодо питань відкриття Реєстру та отримала офіційні позиції Служби безпеки України, Нацполіції, Міноборони, Держспецзв’язку, які вважають обмежений доступ до Реєстру вмотивованим, а його відкриття недоречним під час війни.

Разом з тим, Олена Дума підкреслила, що її позиція як керівника АРМА полягає в тому, що Реєстр арештованих активів має бути відкритий, адже інформація, яка міститься в ньому, дозволяє здійснювати громадський контроль за менеджментом арештованого майна та оцінювати реальну ефективність управління активами.

У зв’язку із цим вона 10 липня звернулася до Кабміну з мотивів зняття вказаних обмежень і внесення відповідних змін до постанови Уряду №263. Також вона особисто здійснила перевірку його готовності та технічну можливість запуску у разі розблокування юридичних обмежень .

Як зазначили члени Комітету у коментарях, під час обговорення комітетом позитивно оцінено ініціативи голови АРМА Олени Думи щодо звернення до Уряду. Відповідно, на їх думку, профільний комітет також має звернутися для підсилення позиції щодо можливості розблокування раніше встановлених обмежень.

Щодо підвищення прозорості процедур

Стосовно конкурсних процедур за «Прозорро», Олена Дума зазначила, що триває процес опрацювання змін до постанов Уряду №719 та №558, які встановлюють порядок реалізації активів і містять підґрунтя щодо застосування норм законодавства про публічні закупівлі. Відповідний проект постанови доопрацьовується разом з Мінекономрозвитку, Мінʼюстом та Мінфіном. Дане питання також обговорювалося на засіданні урядового комітету.

Також, за її словами, однією з найбільш актуальних проблем у сфері менеджменту активів наразі є недосконалість механізму реалізації арештованого майна, зокрема обмежене коло реалізаторів, дефіцит відкритості в ході продажів та незахищеність процедур від ручного втручання.

Значущим недоліком є неврегульованість порядку передачі активів в управління, насамперед порядку конкурсного відбору управителів, що породжує невизначеність та демотивацію для учасників конкурсів. Відсутність зафіксованих критеріїв не сприяє зростанню довіри бізнесу як середовища потенційних управителів до АРМА.

Відповідно, для подолання цих проблем Олена Дума надала доручення щодо підготовки проекту наказу АРМА, яким буде затверджено Порядок проведення конкурсного відбору управителів арештованих активів відповідно до Закону «Про публічні закупівлі». На необхідності запровадження такого документу раніше неодноразово вказували громадські антикорупційні організації.

Порядок має закріпити процедуру відбору управителів на конкурентних засадах. Крім того, цей крок сприятиме поінформованості потенційних управителів щодо змісту та порядку етапів конкурсів, дій уповноважених осіб з відбору управителів, кваліфікаційних критеріїв, строків проведення конкурсів тощо.

Очікується, що такий Порядок буде розроблено протягом місяця, надано громадськості для обговорення та на погодження до інших органів державної влади.

Також члени Комітету акцентували на тому, що Олена Дума ініціювала проведення зовнішнього контролю згідно профільного закону. В тому числі, йдеться про проведення аудиту з метою проведення перевірки всього комплексу фінансово-господарської діяльності АРМА, дотримання законодавства у сфері закупівель та проведення аудиту за 2022-2023 роки.

Голова Комітету Анастасія Радіна підкреслила, що і продаж, і передачу активів в управління необхідно здійснювати через Prozorro (аукціон на підвищення). В свою чергу, Олена Дума підтвердила необхідність застосування загальновизнаних європейських норм та те, що саме закон про державні закупівлі містить прозорі та конкурентні принципи тендерних процедур. Новий порядок вже опрацьовується, і на те є відповідне доручення Голови АРМА.

На запитання Анастасії Радіної, чи запрацює такий порядок за місяць, Голова АРМА чітко зазначила, що зробить все можливе, аби за місяць такий новий порядок було розроблено та опубліковано для обговорення та надання пропозицій.

Члени Комітету поділилися своїми враженнями від спілкування з новою головою АРМА за результатами засідання.

Володимир Кабаченко, народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань антикорупційної політики

З колегами по Антикоркомітету познайомились з новою керівницею АРМА Оленою Думою та заслухали її аналіз проблем в Агентстві та візію розвитку функцій розшуку корупційних активів та управління ними.

За трохи більше, ніж тиждень перебування на посаді Олена Дума встигла ініціювати проведення комплексного фінансового та кадрового аудиту, перевірки ефективності ухвалених управлінських рішень і публічних закупівель, а також зовнішню оцінку діяльності АРМА, яка за всі роки існування інституції ще жодного разу не проводилась. А тут навіть ініційовано самим керівником.

Крім того, голова АРМА повідомила, що почала роботу над відкриттям реєстру арештованих активів для громадськості. При цьому вона зазначила, що закриття інформації в реєстрі вмотивоване рекомендаціями органів кібербезпеки та нацбезпеки, але завдяки останнім змінам до урядової постанови на сьогодні є можливість розглянути питання щодо оприлюднення даних про активи. Зараз АРМА активно займається цим важливим питанням, і ми, як профільний комітет, маємо сприяти виконанню прямих вимог законодавства про відкритість реєстру. Адже тільки через доступ до відповідної інформації можна дати реальну оцінку ефективності роботи АРМА.

Строки поновлення доступу до реєстру тепер залежать від швидкості реакції органів нацбезпеки, котрі, сподіваюсь, більше не матимуть застережень у цьому питанні.

Також Олена Дума зробила перші кроки в наведенні ладу щодо реалізації арештованого майна на торгах.

Так, за результатами розгляду на урядовому комітеті АРМА доопрацьовує зміни до порядку реалізації активів, які зроблять продажі прозорими та дозволять продавати майно, що перебуває за кордоном. Очікується погодження норм з Мінʼюстом, Мінекономрозвитку та іншими центральними органами виконавчої влади.

Крім того, на запит комітету та громадських організацій Олена Дума проінформувала, що надала доручення про розробку проєкту порядку обрання управителів активами на конкурсних засадах, що має сприяти відновленню довіри бізнесу до АРМА, зростанню конкуренції за право управляти активами та, як наслідок, збільшенню доходів бюджету. Зважаючи на засадничий для ефективності АРМА характер цих змін, не зовсім погоджуюсь з висловленими побажаннями здійснити такі зміни за місяць. До позиції стосовно жорстких і, головне, дуже стислих строків реалізації перелічених ініціатив голова АРМА відгукнулась з розумінням суспільної та державницької нагальності, а також запевнила, що забезпечить їх підготовку в ці терміни. Наголосила про доцільність їх громадського обговорення та подальшого погодження з органами влади.

В таких процесах головне послідовно і якісно вдосконалити процедури та ефективно користуватися ними на практиці. Зі свого боку, маємо підтримати і допомогти реалізувати ці реформи для повноцінного розкриття потенціалу АРМА. Позитивними та довгоочікуваними є також внесення АРМА за останній тиждень Антикорупційної програми та Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.

Іван Шинкаренко, народний депутат України, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики

Багаторічна історія про призначення Голови АРМА нарешті завершилась.

Перший конкурс був визнаний невдалим, другий теж перебував на межі зриву, але, врешті-решт, Агентство, яке має забезпечувати ефективність управління конфіскованими активами і є вагомою складовою антикорупційної інфраструктури, попри відмінність думок у суспільстві та низку побоювань і критики, отримало постійного керівника в особі Олени Думи.

На засіданні Комітету з питань антикорупційної політики заслухали її доповідь та ознайомились зі стратегією розвитку і вдосконалення державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Основні напрямки, за якими очікує результатів Комітет, що забезпечує парламентський контроль за діяльністю АРМА, - це відкриття доступу до Єдиного державного реєстру активів (якщо це не суперечить безпековій позиції правоохоронних комітетів та уповноважених безпекових структур під час війни).

За пропозиціями членів комітету вирішено підтримати АРМА та звернутися до Кабміну щодо зняття таких обмежень.

Також очищення складу АРМА від непрофесійних та недоброчесних співробітників, прозорість реалізації майна та ефективний пошук управителів, а також забезпечення максимально ефективного управління ними для наповнення бюджету держави.

Заслухано пропозиції АРМА щодо розробки відповідного нормативно-правового акту та надання його протягом місяця на громадське обговорення .

Олександр Ткаченко, народний депутат України, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики

На засіданні Комітету з питань антикорупційної політики розглядались аспекти роботи Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За доповіддю Голови АРМА Олени Думи зрозуміло, що підвищення ефективності роботи Агентства сьогодні вимагає внесення змін до законодавства та підзаконних актів.

Всі ми знаємо, законодавством про санкції передбачено, що стягнуті в дохід держави активи підсанкційних осіб, у тому числі тих, що є громадянами рф або рб, за рішенням ВАКС передаються Фонду держмайна, але для повноцінної роботи над підсанкційними активами потрібно чітко ідентифікувати їх кінцевих бенефіціарних власників.

Відсутність відповідної методики унеможливлює юридичне визначення «бенефіціарів активів». Правда і в тому, що 80% активів наразі передано лише у вигляді корпоративних прав, без жодного майна.

Окрім того, управління арештованими корпоративними правами вимагає згоди власника, тобто де-факто неможливе.

Ще одна проблема - наявність системних недоліків судових ухвал на підставі яких АРМА отримує активи в управління.

Окреме питання - активи, що знаходяться в іноземній юрисдикції або на тимчасово окупованих територіях, або місцезнаходження яких не встановлене.

Олена Дума вже ініціювала проведення зовнішнього контролю діяльності АРМА згідно профільного закону, а також проведення аудиту з метою перевірки всього комплексу фінансово- господарської діяльності, дотримання законодавства у сфері закупівель та ефективності використання бюджетних коштів протягом 2019-2023 років.

Одне з перших важливих доручень нового керівника Агентства - розробка нового порядку про відбір управителів арештованих активів. Олена Дума зазначила, що на необхідності розробки та запровадження такого порядку вказували громадські антикорупційні організації та міжнародні партнери. Для підготовки проекту такого порядку знадобиться близько місяця, після чого його очікує обговорення громадськості та погодження іншими органами влади.

Не менш важлива ініціатива Голови АРМА – зміни до нормативних актів, якими регулюється продаж арештованого майна, у відповідності до законодавства про публічні закупівлі. Олена Дума повідомила, що проект відповідного акту наразі доопрацьовується та погоджується з профільними відомствами.

Ці кроки є давно назрілими для забезпечення прозорості та підзвітності АРМА, а також для підвищення ефективності його роботи.

Роман Іванісов, народний депутат України, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики

Агентство з розшуку та управління заарештованими активами було створено у 2015 році як потужний антикорупційний орган, але протягом усіх цих 8 років ефективності роботи органу країна так і не побачила. Кожен керівник, що приходив на посаду, обіцяв реформувати і ефективно управляти дорогою власністю корупціонерів, натомість ми отримували збанкрутілі підприємства і кримінальні справи.

Олена Дума на посаді 10 днів, але сьогодні прийшла до нас з аналізом роботи «попередників» і планами на майбутнє. Визнає, що діяльність агентства не була прозорою, але планує це виправити. Насамперед, відкрити реєстр заарештованих активів. Зі слів голови АРМА, на сьогоднішній день є рекомендації правоохоронних та безпекових державних органів для тимчасового обмеження інформації такого характеру під час дії воєнного стану.

Але разом з членами антикорупційного комітету ми наголосили на необхідності відкриття доступу реєстру, тим паче, що реєстр судових рішень на сьогоднішній день також відкритий.

Пані Дума повідомила, що ініціює кадровий аудит працівників АРМА, а також камеральні перевірки управителів активами. Планує налагодити прозорий пошук управителів, а також продаж активів на основі закону Про публічні закупівлі, який є єдиним прозорим механізмом. Вже працює над стратегією повернення активів зокрема, викрадених виробів мистецтва, віртуальних активів і інтелектуальної власності.

Також у планах нового керівника АРМА продовження придбання військових облігацій (їх з початку війни АРМА придбала на суму понад 1,2 млрд грн) і запровадження випуску цільових облігацій на відновлення територій України, які знаходилися під окупацією.

Домовилися за місяць знову зустрітися в комітеті і обговорити, що вдалося реалізувати і в чому потрібна буде наша допомога.

Анатолій Бурміч, народний депутат України, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики

Нова голова Агентства з питань розшуку і управління заарештованими активами (АРМА) Олена Дума взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Разом з колегами ми запросили пані Думу для обговорення її бачення роботи АРМА, адже цей антикорупційний орган викликає і у нас, і у суспільства найбільше запитань. Треба віддати належне новопризначеній голові, прийшла, і одразу - з власним аналізом, що так в АРМА, а що ні, і поділилася планами з удосконалення роботи і ефективності результатів. Вона повідомила, що вже ініціювала аудит всього комплексу фінансово-господарської діяльності агентства, а також здійснення зовнішнього контролю згідно з профільним законом. Зокрема, надано доручення розробити новий порядок про відбір управителів арештованих активів, на чому, за словами Олени Думи, було акцентовано також громадськими антикорупційними організаціями. Ми почули, що у планах голови АРМА - розробити такий порядок протягом місяця і представити для обговорення і погодження на широкий загал.

Щодо відкриття Реєстру заарештованих активів, членами нашого комітету було порушено це питання перед головою АРМА. Вона підтвердила, що особисто здійснила перевірку готовності Реєстру та технічну можливість запуску, але поки що в рамках постанови Уряду №263 діють юридичні обмеження (запроваджені під час воєнного стану), з питанням розблокування яких вона вже звернулася до Кабміну. Зі свого боку, ми як члени профільного комітету, також маємо надіслати до Уряду подібне звернення для підсилення результату. З цього приводу під час засідання ми підкреслили, що законодавство передбачає відкритість реєстрів. Наразі відкритий реєстр судових рішень, а так як вся інформація в АРМА є результатом рішення судів, то дивно, чому саме реєстр заарештованих активів залишається закритим.

Відповідний лист з роз’ясненнями від комітету буде направлено до АРМА, адже саме закритість реєстрів та іншоі інформаціі в цій структурі призводить до корупції та великих втрат надходжень до бюджету під час війни. Якщо таких дій антикорупційного комітету буде недостатньо, то ми ініціюємо заслуховування представників АРМА та інших органів, що рекомендують Агентству закривати вказані реєстри, і його результати направимо до правоохоронних органів. Не можна під час війни створювати умови для корупції та розкрадань надходжень до бюджету! Також обговорювали питання застосування АРМА майданчиків Прозорро. Пані Дума наголосила, що саме закон про державні закупівлі містить прозорі та конкурентні принципи тендерних процедур. Тому в АРМА вже почали роботу з напрацювання нового порядку. Звісно, що як профільний комітет, ми хочемо від нового керівника АРМА швидких і якісних результатів. Але зважаючи на те, що відбувалося в агентстві останні 8 років, розуміємо, що розгрібати ці «авгієві стайні» буде не так просто. Домовились зустрітися з Оленою Думою в комітеті за місяць. Подивимось, що зробиться до того часу. В будь якому разі, готові допомагати і прискорювати процес позитивних змін у цьому антикорупційному органі.

Автор: Наталья Мамченко

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