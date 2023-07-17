Кабмин увеличил количество бюджетных мест по трем направлениям: каких специалистов станет больше

Министры приняли решение, которым увеличили количество бюджетных мест в вузах на отдельные специальности.

Фото: КМУ

Кабинет министров увеличил государственный заказ, то есть бюджетных мест на 2023 год на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров в общей сложности на 3,5 тысячи. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №708 от 11 июля.

«Мы учитываем и наши потребности на будущее – масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов. Поэтому уже в текущем году количество специалистов, которых будут готовить за счет бюджета по этим специальностям, также возрастет», – прокомментировала решение правительства первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В частности, в 2023 году увеличивается государственный заказ на подготовку рабочих кадров – на 1821 человека, социальных работников – на 200 человек, психологов и медицинских психологов – на 140 человек, специалистов по специальности «Терапия и реабилитация» – на 1305 человек.

Также в государственном заказе определены приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей, а именно: инженерно-технические, педагогические и естественные. В частности, увеличены объемы государственного заказа по специальностям: автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника; информационно-измерительные технологии; социальная работа; вооружение и военная техника; международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии; психология; безопасность государственной границы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», министерство образования рекомендовало руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов начать новый учебный год 1 сентября 2023 года. В то же время отмечается, что в соответствии с законодательством, принципами автономии и самоуправления учебные заведения могут самостоятельно определять организационную и безопасность модель проведения образовательного процесса.

Автор: Ярослав Конощук

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