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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

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Кабмін збільшив кількість бюджетних місць за трьома напрямами: яких фахівців стане більше

12:07, 17 липня 2023
Урядовці ухвалили рішення, яким збільшили кількість бюджетних місць у вишах на окремі спеціальності.
Кабмін збільшив кількість бюджетних місць за трьома напрямами: яких фахівців стане більше
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів збільшив державне замовлення, тобто бюджетних місць  на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів загалом на 3,5 тисячі. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №708 від 11 липня.

«Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє – масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів. Тож уже поточного року кількість фахівців, яких готуватимуть за кошти бюджету за цими спеціальностями, також зросте», – прокоментувала рішення уряду перший віцепрем’єр Юлія Свириденко.

Зокрема, у 2023 році збільшується державне замовлення на підготовку робітничих кадрів – на 1821 особу, соціальних працівників – на 200 осіб, психологів та медичних психологів – на 140 осіб, фахівців за спеціальністю «Терапія та реабілітація» – на 1305 осіб.

Також у державному замовленні визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців найпотрібніших спеціальностей, а саме: інженерно-технічні, педагогічні та природничі. Зокрема, збільшено обсяги державного замовлення за спеціальностями: автоматизація, комп᾽ютерно-інтегровані технології та робототехніка; інформаційно-вимірювальні технології; соціальна робота; озброєння та військова техніка; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; психологія; безпека державного кордону.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», міністерство освіти рекомендувало керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів розпочати новий навчальний рік 1 вересня 2023 року. Водночас зазначається, що відповідно до законодавства, принципів автономії та самоврядування заклади освіти можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.

Автор: Ярослав Конощук

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