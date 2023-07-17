Кабмін збільшив кількість бюджетних місць за трьома напрямами: яких фахівців стане більше

Урядовці ухвалили рішення, яким збільшили кількість бюджетних місць у вишах на окремі спеціальності.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів збільшив державне замовлення, тобто бюджетних місць на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів загалом на 3,5 тисячі. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №708 від 11 липня.

«Ми враховуємо і наші потреби на майбутнє – масштабна відбудова і модернізація вимагатиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних фахівців, IT-спеціалістів. Тож уже поточного року кількість фахівців, яких готуватимуть за кошти бюджету за цими спеціальностями, також зросте», – прокоментувала рішення уряду перший віцепрем’єр Юлія Свириденко.

Зокрема, у 2023 році збільшується державне замовлення на підготовку робітничих кадрів – на 1821 особу, соціальних працівників – на 200 осіб, психологів та медичних психологів – на 140 осіб, фахівців за спеціальністю «Терапія та реабілітація» – на 1305 осіб.

Також у державному замовленні визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців найпотрібніших спеціальностей, а саме: інженерно-технічні, педагогічні та природничі. Зокрема, збільшено обсяги державного замовлення за спеціальностями: автоматизація, комп᾽ютерно-інтегровані технології та робототехніка; інформаційно-вимірювальні технології; соціальна робота; озброєння та військова техніка; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; психологія; безпека державного кордону.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», міністерство освіти рекомендувало керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів розпочати новий навчальний рік 1 вересня 2023 року. Водночас зазначається, що відповідно до законодавства, принципів автономії та самоврядування заклади освіти можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.

Автор: Ярослав Конощук

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